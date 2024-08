Ornavasso dice no ad un nuovo centro commerciale a Gravellona

Da ormai diverso tempo si parla della costruzione di un nuovo centro commerciale a Gravellona Toce, che andrebbe così ad ampliare la zona già dedicata alla grande distribuzione. Sul tema interviene anche il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi, che tramite un documento inviato alla direzione cultura e commercio della regione Piemonte esprime il proprio parere negativo.

“In merito alla realizzazione di un’ulteriore struttura dedicata alla grande distribuzione nel comune di Gravellona Toce, il comune confinante di Ornavasso esprime il proprio parere negativo, in quanto l’ampliamento delle superfici destinate alla grande distribuzione (GDO), a pochi chilometri dal comune di Ornavasso, ha causato gravi problemi alle attività di commercio al dettaglio dello stesso comune”, si legge nel documento.

Cigala Fulgosi illustra le motivazioni che hanno portato al parere negativo da parte del suo comune. Innanzitutto, “l’incremento eccessivo della GDO, a pochi chilometri dal comune di Ornavasso, ha inciso pesantemente sul tessuto economico ed imprenditoriale locale, con un calo del numero delle imprese attive nel Commercio al dettaglio pari al 26% nel periodo 2013-2023. È scomparsa un’impresa su quattro, con una riduzione da 50 imprese attive (dato 2013) a 37 (dato 2023). Si esprime pertanto parere negativo all’ulteriore ampliamento della GDO in quanto secondo la linea di tendenza è prevedibile che nell’arco di pochi anni il numero di imprese attive nel settore del commercio possa ridursi ulteriormente, con la scomparsa di circa il 50% delle imprese del settore con conseguenze gravi non solo per il tessuto economico locale ma anche dal punto di vista sociale”.

Inoltre, “il comune di Ornavasso esprime parere contrario in quanto un’ulteriore riduzione delle imprese al dettaglio comporterà la desertificazione del centro storico, che l’Amministrazione comunale negli anni ha cercato di contenere, anche con importanti interventi di pavimentazione del centro storico nell’ambito del progetto della regione Piemonte “Percorsi Urbani del Commercio”. Il dato più significativo e rilevante – prosegue il sindaco - è rappresentato dal progressivo invecchiamento della popolazione, come nel resto del Paese, per cui la perdita degli esercizi di vicinato rappresenta una grave problematica di carattere sociale, aggravato dalla necessità di spostarsi dal comune per i servizi essenziali, gravare sui familiari e caregiver peraltro in un contesto di riduzione del numero di componenti del nucleo e di limitati servizi pubblici di trasporto”.

Infine, sottolinea Cigala Fulgosi, “negli anni il comune di Ornavasso ha sviluppato una politica per sostenere il commercio al dettaglio, mantenere i servizi essenziali, ridurre la desertificazione del centro storico, peraltro nell’ambito della programmazione regionale.

Il Distretto Diffuso del Commercio ha recentemente completato gli interventi del progetto speciale approvato e finanziato dalla regione Piemonte per la riqualificazione degli spazi urbani per favorire il commercio, e sostenuto mediante apposito bando gli interventi di ammodernamento e valorizzazione dell’esteriorità delle attività commerciali, con l’attuazione di ben 24 progetti cofinanziati dalla regione Piemonte”.