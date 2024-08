Gasolio sull'asfalto a Nosere, uomo cade dal suo scooter e viene portato in Dea FOTO

Scivola sull'asfalto con il motorino e cade rovinosamente a terra. E' successo alla rotonda di Regione Nosere di fronte alla caserma dei Carabinieri. Vittima dell'incidente un uomo che ha perso l'equilibrio a causa di una lunga scia di gasolio presente sull'asfalto. Sul posto i mezzi di soccorso e i Vigili del fuoco. L'uomo è stato portato al Dea in codice giallo. Anche alla rotonda dell'Avis all'intersezione con via Piave sono state trovate tracce di gasolio, per questo sul posto sono intervenuti i Carabinieri per rallentare il traffico.