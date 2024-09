Domo piange la scomparsa di Felicita Lacasella, madrina del Gruppo Folk cittadino

Lutto a Domo per la scomparsa di Felicita Lacasella, vedova Zanni. È mancata all'età di 80 anni. Per anni era stata impegnata accanto al Comitato Carnevale Polenta e Sciriuii, di cui i figli Andrea e Matteo facevano parte sia oggi che in passato, ed era madrina del Gruppo Folk Città di Domodossola. Aveva affiancato il marito Alberto nell'attività di famiglia nella storica ditta di serramentisti di Bisate di Crevoladossola, ed era da sempre un'apprezzata sarta, attività che aveva svolto con passione fino a pochi mesi fa.

Lascia i figli Andrea e Matteo con le rispettive compagne e il cognato Flavio.

Il funerale sarà celebrato martedì alle 14.30 in Collegiata partendo dall’abitazione di via Nino 8. Questo pomeriggio alle 17.30 il santo rosario sempre in Collegiata. Ai famigliari le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra redazione.