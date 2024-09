Anas, il semaforo di Crodo e le nostre strade

“Quello che demoralizza è l'impossibilità di avere a che fare con qualcuno di Anas che dia delle spiegazioni logiche, sono sempre sfuggenti ed arroganti. Governi di destra e di sinistra, nulla cambia, chi decide lo fa per non avere responsabilità, e lo fanno a discapito del territorio” , parole di Stefano Costa amministratore di Baceno. “Desideriamo informare i cittadini che l'installazione dei semafori e l'introduzione del senso unico a Montepiano, avvenuta nei giorni scorsi, è stata presa senza che il comune di Crodo fosse informato o consultato in merito”. Parole dell’amministrazione comunale di Crodo. Il semaforo che ha paralizzato al circolazione tra Baceno e Crodo sta generando polemiche.

Purtroppo non nuove quando c’è di mezzo Anas, un colosso che si muove autonomamente, disinteressandosi del territorio ma soprattutto senza consultare gli amministratori locali.

L’assenza di interventi della politica - Anas fa capo al Ministero delle Infrastrutture - è deprimente. Troppo impegnati nelle discussioni sui massimi sistemi i nostri politici, anziché preoccuparsi dello stato delle nostre strade ( o delle nostre ferrovie).....

E pensare che la nostra valle ha due strade di collegamento internazionale con la Svizzera, una attraverso la Divedro e l'altra con la Vigezzo.

In Ossola la lista nera è lunga: il ritardo degli scorsi anni nel via ai lavori sulla statale di Vigezzo; la vecchia strada delle Casse di Formazza ancora chiusa; i restringimenti sulla superstrada a Villadossola; la galleria incompiuta da 15 anni a Paglino sulla statale 33; le piazzole della superstrada spesso invase dai rifiuti; l’erba che abbonda delle strade; i cartelli stradali oramai illeggibili e così via....... sino al semaforo sulla 659.