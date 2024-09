Al via la festa del Boden 2024 a Ornavasso

Prende il via giovedì 5 settembre l’edizione 2024 della festa del Boden, che animerà piazza Bianchetti a Ornavasso fino a lunedì 9 settembre. Tutte le sere musica dal vivo e servizio ristorante e cocktail bar, oltre a numerosi altri eventi.

Il 5 settembre si inizia con la gara podistica non competitiva, aperta a tutti; alle 19.00 il ritrovo in piazza Stazione, da cui la corsa parte alle 20.00 per un percorso di 6 chilometri, oltre ad un minigiro di 2 chilometri. Sempre dalle 19.00 in piazza apertura festa e cucina con la specialità della serata, risotto e ossobuco. A seguire l’esibizione live del gruppo blues e r&b I Vino.

Il 6 settembre musica dal vivo con Notte Illecita, cover party band; a cena fregola ai frutti di mare e gnocchi all’ossolana.

Il 7 settembre una serata di musica anni ’70, ’80 e ’90 con la Shary Band. A cena specialità del giorno con paella e plin al sugo d’arrosto.

L’8 settembre cena con specialità pasta zucchine e taleggio e polenta con tapelucco. A seguire una serata di musica e balli con Way to Hollywood Super Party Band. Sempre la domenica, a partire dalle 8.30, è in programma il raduno di auto e moto d’epoca, con pranzo alle 12.30 a cura di Sostanza Food.

La festa si chiude il 9 settembre con la musica di Rad1, “la miglior non cover band in circolazione”; a cena hamburger e hot dog.

Tutte le sere è inoltre disponibile un menu fisso con pasta al pomodoro o ragù, patatine fritte, brasato con contorno, milanese con patatine, panino con salamella o taglieri.