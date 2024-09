Maltempo, allerta rossa tra la Valle Anzasca e il Verbano

Sono in netto peggioramento le condizioni meteo sul territorio piemontese. Il bollettino emesso per oggi, giovedì 5 settembre, da Arpa Piemonte prevede allerta arancione nell’area occidentale, ma l’allerta diventa rossa in alcune zone nel Vco.

In particolare, si segnala un elevato rischio idrogeologico nella zona compresa tra Macugnaga – comprendendo l’intera Valle Anzasca – e Verbania, passando per i comuni di Pieve Vergonte, Piedimulera, Pallanzeno, Villadossola, Vogogna, Beura Cardezza, Anzola d’Ossola, Premosello Chiovenda, Ornavasso, Mergozzo, Gravellona Toce e Baveno. L’allerta riguarda soprattutto la situazione dei fiumi e dei corsi d’acqua, che rischiano di superare la soglia; situazione sotto controllo, invece, per quanto riguarda la possibilità di precipitazioni: allerta gialla per la pioggia, verde per i temporali.