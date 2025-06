Don Ezio Rametti festeggiato a sorpresa dai parrocchiani di Cuzzago FOTO

Don Ezio Rametti è stato festeggiato a sorpresa a Cuzzago dai parrocchiani per i suoi 35 anni.di sacerdozio. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi.

Don Ezio Rametti è stato ordinato sacerdote il 23 giugno 1990 a Novara consacrato da Monsignor Aldo Del Monte, con altri cinque sacerdoti e otto diaconi. La prima messa è stata celebrata il giorno successivo ad Antrona dove don Ezio è nato e cresciuto. Il suo primo servizio sacerdotale fu come coadiutore dell’arciprete don Mauro Botta a Domodossola dove rimase sino al 2001.

Il 30 settembre vi fu assegnazione della prima parrocchia presso la comunità di Baceno. Il 22 aprile 2007 si aggiunse anche la nomina per la parrocchia di Premia. Dopo 13 anni Il 28 settembre 2014 ci fu l’ingresso alla comunità di Premosello Chiovenda.

Al termine della messa è stato donata a don Ezio una pubblicazione contenente immagini e articoli riguardanti la sua vita sacerdotale, e delle immaginette a ricordo del trentacinquesimo che sono state distribuite ai fedeli. Anche i chierichetti hanno voluto consegnare personalmente a don Ezio uno scritto con i loro auguri. Don Ezio, che suona la fisarmonica, ha particolarmente apprezzato a conclusione della cerimonia religiosa l'omaggio di Federico Avvenenti alla fisarmonica e di Francesco Ramoni alla tromba i quali hanno eseguito alcuni brani virtuosistici. Gli organizzatori ringraziano per la buona riuscita della festa i collaboratori parrocchiali e anche agli ex parrocchiani di Don Ezio hanno fornito materiale per poter ricostruire il percorso pastorale del parroco..