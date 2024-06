“DecamerOne": le novelle di Boccaccio in scena all'Alveare

Sabato 29 giugno alle 21.00 al teatro Alveare di Varzo un nuovo appuntamento con la rassegna “Diffusioni teatrali” di Compagniadellozio. In scena “DecamerOne - Racconti di peste e corna”, un adattamento delle novelle del “Decamerone” di Giovanni Boccaccio raccontate attraverso parole e musica.

La regia e l’adattamento sono di Matteo Cinzio Riva – che è anche attore in scena – che ha dato una nuova veste alle celeberrime novelle. Nel cast entra così anche il pianista Osvaldo Vicario e lo spettacolo ha unito le pagine boccaccesche (le più commoventi,

ma anche le più censurate e le più divertenti) alla musica jazz che accompagna tutto lo spettacolo. Tra le novelle, nelle pause della lettura, brani della grande musica leggera italiana che, comunque discendenti di quella tradizione poetica e novellistica, a Boccaccio si sposano in modo inaspettatamente armonioso, valorizzando il racconto. In scena, come accennato, Matteo Cinzio Riva, che oltre alle grandi doti

attoriali mette in luce il suo talento di cantante e showman a tutto tondo, con la complicità dell’altrettanto poliedrico Osvaldo Vicario; una coppia affiatata che trascina il pubblico nel vortice del racconto. La prima replica all’interno della stagione, andata in scena al Castello di Vogogna, ha raccolto recensioni entusiaste.