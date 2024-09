Investita da uno smottamento in Canton Ticino: grave una 59enne del Vco

Automobilista italiana ferita in un incidente in Canton Ticino. Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale oggi poco prima delle 14.30 in via Moscia ad Ascona, nel Locarnese, si è verificato un incidente della circolazione stradale.

Una 59enne automobilista italiana della provincia del Verbano Cusio Ossola circolava in direzione di Brissago. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, l'auto è stata colpita da alcuni massi staccatisi in zona Moscia dalla parete rocciosa.

La vettura è poi andata a collidere contro quest'ultima per poi terminare la sua corsa in un parcheggio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona nonché i soccorritori del SALVA, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, la 59enne ha riportato gravi ferite.