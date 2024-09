Treni, riparte la linea Domodossola-Milano dopo tre mesi di chiusura

Da lunedì 9 settembre riprende interamente la circolazione ferroviaria su nove linee, interessate durante l’estate da interruzioni parziali o totali per consentire lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale di RFI: Milano Centrale-Domodossola, Milano P. Garibaldi-Arona-Domodossola, Milano-Tirano, Lecco-Sondrio, Sondrio-Tirano, S7 Milano-Lecco, Como-Lecco, Pavia-Vercelli, Pavia-Alessandria.

In diversi punti della rete prenderanno il via ulteriori lavori, che potranno causare rallentamenti e maggiori tempi di percorrenza su alcune linee. Dal 9 settembre sarà potenziato il servizio su alcuni collegamenti: Milano-Tirano – la linea “delle Olimpiadi invernali 2026” – Pavia-Codogno-Cremona e Milano-Asso. Saliranno a 174 i nuovi treni in servizio, grazie all’immissione di ulteriori convogli Caravaggio, Donizetti, Colleoni.

Con la chiusura dei cantieri estivi, dal 9 settembre sarà ripristinata la circolazione ferroviaria sull’intero percorso delle linee Milano Centrale-Domodossola e Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola, interessate dallo scorso giugno dalla chiusura della tratta Arona-Domodossola. Saranno dunque sospesi i servizi sostitutivi automobilistici organizzati da Trenord nei mesi estivi, che si sono rilevati adeguati alle esigenze di mobilità dei territori interessati dalle interruzioni.

Come previsto dalla normativa in caso di rinnovo dell’infrastruttura, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente. Per questo motivo, per un periodo transitorio, è previsto un aumento dei tempi di viaggio.

Inoltre, anche in autunno proseguirà il potenziamento della rete ferroviaria: prenderanno avvio ulteriori cantieri con possibile impatto sui tempi di viaggio, per esempio delle linee Milano-Domodossola, Milano-Arona-Domodossola, Milano-Gallarate-Varese-Porto Ceresio, Milano-Gallarate-Luino, S5 Varese-Milano-Treviglio per lavori fra Rho e Gallarate.