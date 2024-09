Thomas Floriani conquista la 51esima edizione della Sgamelàa d’Vigezz VIDEO

Con un tempo di 1h 34’ 43” Thomas Floriani (Sport Project Vco) ha tagliato per primo il traguardo al Centro del fondo di Santa Maria Maggiore della 51esima edizione della Sgamelàa d’Vigezz, organizzata oggi, domenica 8 settembre. Secondo Matteo Fodrini (Sport Project Vco) in 1h 39’ 07”) e terza piazza per Mauro Bernardini (Sport Project Vco) in 1h 39’ 16”. Quarto Ennio Frassetti (Sport Project Vco) con un tempo di 1h 44’ 46”. Quinto Filippo Zuanon (Team 3 Esse) in 1h 49' 18”.

Primo vigezzino e sesto assoluto Raffaele Canzanese che ha chiuso la sua gara in 1h 52’ 37”. In rosa si è imposta Corinna Vanni (Sport Project Vco) con un tempo di 1h 57’ 05” davanti a Sara Locatelli (Runcard) in 2h 01”, seconda e Mara Minato (Amatori Atletica Casorate) in 2h 13’ 28”. La Sgamelàa nacque nel lontano 1972, ideata dall’Atletica Ossolana Vigezzo, che si era costituita solo pochi mesi prima. Artefici furono, in particolare, alcuni entusiasti e caparbi vigezzini, quali Benito Mazzi, Alfredo Sartori e Gabriele Vescia. Anno dopo anno la Sgamelàa ha assunto sempre più importanza e notorietà. A curarne l’organizzazione è stato negli ultimi tempi il Csi Verbania, affiancato dalla Fidal Vco, che l’ha fatta traguardare fino al 50esimo. Ora si torna alle origini, con il testimone che da quest’anno è tornato nelle mani dell’Atletica Ossolana Vigezzo, che si avvale della collaborazione dell’Asd Ul grup ad la Sfadiàa. Soddisfatti gli organizzatori che da mesi lavoravano all’evento e che sono riusciti a sconfiggere anche le avversità del tempo, raccogliendo ben 631 iscritti ai tre percorsi (la classica da 25 chilometri attraverso i paesi vigezzini, la 10 chilometri e la 3 chilometri). Tanti i volontari che si sono prodigati, insieme agli organizzatori, a pianificare nei dettagli questa importante giornata di sport e di amicizia e vissuta anche nel ricordo di Martino Ambrogi (compianto presidente e allenatore dell’Atletica Ossolana Vigezzo, scomparso prematuramente il 14 maggio, a soli 57 anni). L’arrivederci è ora al 2025, con la 52esima edizione della Sgamelàa.