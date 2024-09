Nuovi punti luce nelle gallerie di Macugnaga: senso unico alternato fino al 20 settembre

Anas ha pianificato l’intervento di sostituzione dei punti luce all’interno delle gallerie Gozzi, Rio Valle, Pestarena e Rio Rosso, tra il km 2,550 e il km 25,560 della strada statale 549 di Macugnaga. Il programma degli interventi prevede lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il montaggio di punti luci led a risparmio energetico che ammontano, complessivamente per le quattro gallerie, a 168 unità.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, da lunedì 9 a venerdì 20 settembre sarà attivo il senso unico alternato regolato manualmente dai movieri. I lavori e la relativa limitazione saranno sospesi durante il fine settimana. Il senso unico alternato sarà attivato in successione, di volta in volta all’interno di una sola galleria.