Al Formont un nuovo corso per gli addetti agli impianti sciistici

Riapre le porte agli studenti, come tutte le altre scuole del Vco, l’11 settembre: anche quest’anno il Formont di Villadossola propone numerosi corsi per studenti e adulti, confermandosi come una delle eccellenze del territorio nell’ambito della ristorazione.

L’istituto alberghiero, che è l’unica scuola superiore della città, presenta quest’anno anche una novità: un nuovo corso specifico, dedicato agli adulti, riguardante i tecnici addetti alle stazioni sciistiche. Il corso di formazione si va dunque ad aggiungere ai già numerosi percorsi professionali proposti dalla scuola, non solo a Villadossola ma in tutte le sue sedi. Il corso si rivolge in particolare agli addetti alla conduzione di impianti quali le funivie, e si svolge nelle sedi di Villadossola, Peveragno, Valsusa e Valsesia.

Assolutamente confermati, anche per l’anno 2025/2025, i percorsi scolastici triennali per operatori della ristorazione, con indirizzo Cucina o Sala e Bar. I ragazzi saranno impegnati, oltre che con le consuete lezioni teoriche e pratiche, anche nell’esperienza del ristorante didattico, che a ottobre riapre le porte al pubblico.

Inoltre, rimangono attivi nella sede ossolana i numerosi corsi dedicati agli adulti disoccupati, che possono così ricevere un’adeguata formazione per entrare nel mondo del lavoro.