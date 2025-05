Il verbanese Antonio Montani riconfermato presidente del Club Alpino Italiano

Antonio Montani, 53 anni, architetto di Verbania, è stato rieletto presidente generale del Club alpino italiano per il secondo mandato triennale (2025-2028). L’elezione è avvenuta a Catania, nel corso della seconda giornata di lavori dell’Assemblea nazionale dei Delegati 2025 del Cai.

Iscritto alla Sezione di Pallanza dall’età di sei anni, Montani, unico candidato alla presidenza generale, ha ricevuto 519 voti su un totale di 715. «Con l'assemblea di Catania si chiude un primo triennio denso di appuntamenti e anche di novità per il Club alpino italiano, portati avanti comunque nel solco della tradizione del nostro Sodalizio», ha affermato Montani ringraziando i delegati. «Mi posso dire soddisfatto del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti, anche per il prossimo mandato vorrei continuare con la stessa energia per conseguire un concreto e reale rinnovamento dell’assetto sociale. Vedo un Cai in salute, sia a livello centrale che periferico, in continua crescita e protagonista, insieme a tutti i suoi volontari, non solo dell’alpinismo ma di tutta la montagna italiana».

All'ordine del giorno questa mattina anche l'elezione di uno dei Vicepresidenti generali. L'assemblea ha confermato Laura Colombo che ha ricevuto 575 preferenze. All’assemblea di Catania, organizzata dalla Sezione locale del Cai che quest’anno celebra il 150esimo anniversario, sono intervenuti 336 delegati, con 379 deleghe, per un totale di 715 voti disponibili, in rappresentanza di 311 Sezioni. Nel corso della mattinata ha portato i saluti dell'amministrazione comunale di Catania il vice sindaco Paolo La Greca.