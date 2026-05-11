Piemonte, approvato il calendario scolastico 2026-2027: avvio il 14 settembre

È stato approvato il calendario scolastico 2026-2027 in Piemonte. L’anno scolastico inizierà lunedì 14 settembre 2026 e si concluderà giovedì 10 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia la fine delle lezioni è fissata a mercoledì 30 giugno.

Il provvedimento, varato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni, prevede 206 giorni di lezione per gli istituti che seguono l’orario dal lunedì al sabato e 173 per quelli che terminano le attività il venerdì. È inoltre prevista la possibilità di una riduzione di un giorno in occasione della festa del Santo Patrono. Le scuole dell’infanzia, invece, potranno anticipare l’avvio delle attività in base alle esigenze organizzative del servizio.

Definiti anche i periodi di sospensione dell’attività didattica. Le vacanze di Natale andranno dal mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027, con ripresa delle lezioni il giorno successivo. Il ponte dell’Immacolata è previsto per lunedì 7 e martedì 8 dicembre, mentre la pausa di Carnevale si svolgerà da sabato 6 a mercoledì 10 febbraio 2027. Le vacanze di Pasqua sono invece in programma da giovedì 25 a martedì 30 marzo. Completano il calendario le festività di sabato 1° maggio e di mercoledì 2 giugno, oltre all’eventuale sospensione per la ricorrenza del Santo Patrono.

"Il calendario scolastico rappresenta molto più di una semplice scansione di date: è l’organizzazione del tempo in cui crescono talenti, competenze e futuro" ha spiegato l’assessore Daniela Cameroni. "Abbiamo costruito un impianto equilibrato, capace di garantire continuità didattica e allo stesso tempo attenzione alle esigenze delle famiglie e alla qualità del percorso educativo".

Cameroni ha sottolineato anche la scelta di avviare l’anno scolastico all’inizio della settimana, per favorire una ripartenza più ordinata, e la valorizzazione del periodo di Carnevale, che rappresenta anche un momento significativo per il turismo invernale, soprattutto per le località montane del Piemonte. "È un calendario costruito con attenzione, equilibrio e buon senso, che mette al centro studenti, famiglie e personale scolastico. La scuola resta il primo grande investimento sulla nostra comunità e sui giovani" ha concluso l’assessore.

Il calendario scolastico 2026-2027 è disponibile in allegato.