Domodossola, laboratori all’aperto per i bambini del sistema educativo 0-6

In coerenza con le linee guida del progetto “Oscelae Hortus”, avviato nel 2022, ed ai fini del consolidamento della continuità pedagogica tra Nido e Scuola dell’Infanzia, la Direzione Didattica del 1° Circolo ed il Nido d’Infanzia Comunale di Domodossola “L’Aquilone” hanno progettato due incontri esperienziali rivolti ai bambini del Nido e delle Scuole dell’Infanzia di Calice e “Bambini di Terezin”. I bambini si incontreranno, nel corso del mese di maggio, presso il giardino della RSA “Samonini Rozio Balassi” di Domodossola, uno spazio verde neutro e privo di costruzioni ludiche artificiali nel quale, grazie ad un ambiente non rigidamente strutturato, verrà promosso lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e relazionale degli stessi. L’ambiente esterno diventa un setting d’apprendimento “a cielo aperto” atto a favorire l'autonomia, l'esplorazione e la crescita armonica del bambino tramite il contatto con la natura.

I laboratori così pensati, che saranno seguiti da una fase di documentazione-ricerca-valutazione, favoriscono un’esperienza di qualità per i bambini e consolidano le basi per garantire continuità educativa e coerenza curricolare nel sistema integrato 0-6 sul territorio comunale.