Domodossola accoglie i nuovi studenti del programma Intercultura

Sono giunti in Ossola dall'estero, con l'organizzazione Intercultura, tre studenti: Miklós dall'Ungheria, Sorawich dalla Thailandia e Helena dall'Islanda. Si tratta dei vincitori di borse di studio grazie alle quali - per un intero anno i due ragazzi, per tre mesi Helena - avranno la possibilità di immergersi nella cultura italiana.

I tre sono stati accolti dalle famiglie ospitanti, che hanno reso possibile questa esperienza, con i volontari Intercultura del centro locale di Domodossola. “Per il nostro centro locale -spiegano i responsabili per la comunicazione Letizia Guenza e Nicolò Ambiel - si prospetta un anno ricco di impegni per via dell'impressionante record di "inviati" per i programmi all'estero, ben 13, e grazie anche ai ragazzi ospitati. Ora non resta che fare i migliori auguri ai nostri ragazzi affinché possano vivere una magnifica esperienza”

Il centro locale ricorda a coloro che volessero partecipare a uno dei programmi (di ospitalità o di invio) di Intercultura che tra poco si apriranno le iscrizioni. Per informazioni è possibile contattare la responsabile dei programmi di studio all’estero Elisa Corsini 3331500326, la responsabile dei programmi di ospitalità Maria Pia Pallotta 333 8617484 o la pagina Instagram @intercultura.domodossola.