Promozione: sorridono Juve Domo, Union Novara e Arona

Riparte il campionato di Promozione ed è una ripartenza con più ombre che luci per le squadre del nostro territorio.

Primo turno caratterizzato da ben cinque vittorie esterne, due vittorie casalinghe ed un solo pareggio, tra Montanaro e Alicese Orizzonti.

Unica formazione del VCO a fare festa è la Juve Domo di Michael Nino, che sbanca Cameri per 2-1 con le reti di Zani e Ceschi, e colleziona i primi tre punti di questa stagione.

Questa l’analisi di mister Nino: “E’ stato l’inizio che speravamo tutti, i ragazzi sono stati bravi a interpretare bene la gara per tutti i novanta minuti. Dopo averla sbloccata ci siamo fatti raggiungere praticamente nell’unica occasione concessa in ripartenza, ma abbiamo continuato a giocare bene e abbiamo creato diverse occasioni, fino al gol decisivo. Se devo trovare una pecca, dico che abbiamo calciato poco in porta, dobbiamo provarci di più, ma a parte questo abbiamo espresso un buon calcio su un campo difficile, il Cameri è una squadra organizzata che corre molto. Devo fare i complimenti ai ragazzi, iniziare la stagione con tre punti in trasferta fa sempre molto piacere, ora dobbiamo continuare così”.

Sconfitta onorevole per l’altra ossolana, la neopromossa Ornavassese, al suo storico esordio in questa categoria. I neri di Fusè erano ospiti della quotata Arona, una delle pretendenti alla vittoria finale, e dunque la sconfitta di misura non può generare drammi. Bella partita e diverse occasioni da gol da entrambe le parti, con i padroni di casa che colpiscono due legni nel primo tempo. Rete decisiva di Antonioli a tre minuti dal termine per i lacuali, che in precedenza avevano sprecato anche un rigore con Sacco.

Anche l’Omegna era di scena su un campo niente affatto semplice, il glorioso “Pistoni” di Ivrea, e non è riuscita a portare a casa punti in una gara piuttosto bloccata e povera di occasioni di reti, decisa dalla rete dell’eporediese Dotelli. Per i rossoneri di Tabozzi c’è tutto il tempo per rifarsi, ma anche l’avversario di domenica prossima è tra i più difficili di questo girone: l’Arona di Regazzoni.

Debutto stagionale sfortunato al “Galli” per il Feriolo, che deve cedere alla neopromossa Union Novara. E dire che la partita si era messa bene per i gialloblù, capaci di chiudere la prima frazione avanti per 1-0 grazie al gol di rapina dell’esperto Gitteh. Bella partita e occasioni da una parte e dell’altra, con una rete annullata agli ospiti nel primo tempo. Finale amaro per gli uomini di Pissardo, raggiunti a cinque minuti dal termine dai novaresi, che compiono poi il sorpasso decisivo al novantesimo. Allo scadere dei sei minuti di recupero i gialloblù avrebbero l’occasione giusta per pareggiare, ma il portiere ospite è superlativo sul bel tiro angolato di Progni.

Questi tutti i risultati della prima giornata:

Virtus Vercelli - Città Di Cossato 1 - 2; Arona - Ornavassese 1 - 0; Cameri - Juventus Domo 1 - 2; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Gattinara 1 - 2; Dufour Varallo - Fulgor Chiavazzese Rv 2 - 3; Feriolo - Union Novara 1 - 2; Ivrea - Omegna 1 - 0; Montanaro - Alicese Orizzonti 1 - 1 Classifica: