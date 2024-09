Asl Vco attiva il consultorio andrologico: visite gratuite per i giovani

L'Asl Vco ha attivato un nuovo servizio consultoriale, gratuito e senza necessità di impegnativa, rivolto ai giovani uomini dai 14 ai 25 residenti nei comuni afferenti alla stessa Asl.

Le visite andrologiche ambulatoriali saranno svolte dal dottor Francesco Marangi, specialista in urologia con master di ii livello in andrologia, endocrinologia della riproduzione e medicina della sessualità. L’andrologo è il medico che si occupa della salute dell’apparato sessuale e riproduttore maschile e il suo ruolo è molto importante.

L’attenzione alla salute dell’apparato riproduttore deve riguardare tutti gli uomini fin dall’adolescenza, e deve essere messa in campo prima che si manifestino delle patologie andrologiche. Una visita andrologica rappresenta un passaggio fondamentale nella vita dei ragazzi; così come le ragazze eseguono una prima visita ginecologica tra i 16 ed i 18 anni, anche i maschi dovrebbero accedere ad una visita di controllo. In Italia meno del 5% dei ragazzi sotto i 20 anni si è sottoposto a una visita dall’andrologo, mentre più del 40% delle ragazze della medesima età sono state almeno una volta dal ginecologo.

Le visite gratuite, senza necessità di impegnativa da parte medico curante, sono effettuate presso i consultori di Omegna (in Via Mazzini, 96), di Verbania (in Viale Sant’Anna, 83) e di Domodossola (in Via Scapaccino, 47) previa prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 0323 868912 per la sede di Omegna; 0323 541403 per la sede di Verbania; 0324 491627 per la sede di Domodossola.