Ciclismo, Soldarini vince anche a Strevi

Lorenzo Soldarini si riconferma a Strevi nel 4° Memorial Claudia. Sulle strade alessandrine l’eordiente del Pedale Ossolano, al termine di una gara pianeggiante di 29 km, vince allo sprint su un gruppo composto da una trentina di corridori. L’ossolano ha tagliato il traguardo col tempo di 49’22’’, alla media oraria sul 34.021 km/h davanti al portacolori del Madonna di Campagna Nicolò Casalicchio, terzo posto per Elia Caorsi (PiùSport Levante). Bene anche Sergio Globo (Pedale Ossolano) che ha chiuso ottavo. La domenica della formazione ossolana si è chiusa anche col 10° posto di Mattia Godio a Salea, nella gara per allievi, valida per il 56° Trofeo Enzo Migliore, vinta da Lorenzo Turati del Team Pool Cantù.