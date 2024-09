Perde il controllo della moto e finisce in una scarpata: ragazzo di 16 anni muore nel locarnese

Perde il controllo della moto e finisce in una scarpata: morto un ragazzo di 16 anni in Canton Ticino. Oggi poco prima delle 10.30, in zona alpe di Neggia in territorio di Gambarogno, è stato rinvenuto il cadavere di un 16enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, oggetto di ricerca da alcuni giorni.

Il giovane, alla guida di una moto, circolava sulla stráda d'Indéman. In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è uscito dalla carreggiata mentre affrontava una curva, per poi terminare la sua corsa in una scarpata, dopo una caduta di una cinquantina di metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del Soccorso alpino svizzero.