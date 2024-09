Torna in Valle Antigorio la Baceno-Devero-Crampiolo

Sabato 14 settembre torna, dopo alcuni anni di stop forzato – l'ultima edizione si era corsa, con quasi 500 partecipanti, nel 2019 – la Baceno Devero Crampiolo, una delle gare storiche più amate della Val d'Ossola, nata come camminata nel 1970 e che nel 2024 taglia l’importante traguardo delle cinquanta edizioni. Lo spirito con cui veniva organizzata (e camminata) inizialmente era molto lontano dalla competizione; negli anni però si è fatto strada anche un sano agonismo, che non impedisce di apprezzare lo spettacolare contesto in cui si corre o cammina.

L’aspetto di “camminata” che contraddistingue la Baceno Devero Crampiolo richiama quindi sia appassionati di sport amatoriale sia famiglie con bambini, che apprezzano la passeggiata in natura per poi festeggiare insieme ai grandi atleti in un clima caratterizzato da grande convivialità e passione per la montagna. I cinquant'anni della BDC saranno celebrati riproponendo il vecchio percorso della corsa – sostituito nel 2012 – che attraversa il centro di Baceno e la deliziosa frazione di Croveo, procede fino a Goglio, prosegue per arrivare all'Alpe Devero e quindi a Crampiolo: gli atleti potranno rivivere l’emozione del tragitto percorso nel lontano 1998 da Severino Bernardini nel tempo record di 56’50.

Dopo aver toccato i boschi intorno a Baceno, alla riscoperta di antichi sentieri e architetture setteottocentesche, la Baceno-Devero-Crampiolo condurrà i partecipanti a quote più alte, dove la montagna è maestosa e dove i panorami si fanno ampi, fino ad arrivare al villaggio incantato di Crampiolo. Un ambiente naturale impareggiabile accompagna gli atleti durante gran parte del percorso, che si snoda attraverso il Parco Naturale Veglia Devero: ampi pascoli contornati da lariceti, con sottobosco di rododendri e mirtilli, che sfumano nelle praterie d’alta quota.

L’edizione 2024 della camminata, organizzata dalla Pro loco di Baceno con il sostegno del Comune di Baceno, è resa possibile grazie alla collaborazione del Gruppo giovani e degli Alpini di Baceno nonché al lavoro di un gruppo di volontari affezionati a questa manifestazione e determinato a riportare in vita la Baceno-Devero-Crampiolo. All'edizione 2024 della Baceno-Devero-Crampiolo sono già iscritti quasi 200 partecipanti, ma le iscrizioni saranno aperte online fino a giovedì 12 settembre (al costo di € 30) oppure la mattina della gara (€ 35). La quota per i ragazzi fino a 12 anni è di € 15. La gara, con partenza alle ore 9 dalla piazza centrale di Baceno (ritrovo alle ore 7), si snoda per 12 chilometri e i partecipanti dovranno affrontare un dislivello di 1245 metri. Alle ore 16 (dopo le premiazioni della gara competitiva) partirà invece la MiniBdc, la gara di corsa dedicata ai più piccoli, con lo scopo di unire lo sport al divertimento.

L’ultima edizione aveva visto ben 75 mini corridori alla linea di partenza. Saranno premiati i primi 5 uomini, le prime 5 donne, i primi cinque under 12, la donna più anziana e l'uomo più anziano, le due persone più giovani (di entrambi i sessi), il primo o la prima bacenese e il gruppo più numeroso. Verrà premiato con un gettone di cento euro l'atleta che batterà i due record della gara (per gli uomini il record da battere è di 56’50’’ appartenente a Severino Bernardini, mentre per le donne è di 1.09’32’’, appartenente a Nives Curti). Il tempo massimo concesso ai partecipanti per portare a termine il percorso è di 4 ore.

Il palmarès della gara è di tutto rispetto: nelle edizioni precedenti diversi specialisti della corsa in montagna hanno partecipato alla competizione, a partire dal già citato Severino Bernardini, detentore del record sul vecchio percorso, per arrivare ai protagonisti delle ultime edizioni, i giovani Mattia Scrimaglia, Marcello Ugazio e Alessandro Turroni, e ancora Cristian Minoggio, Damiano Lenzi, Mauro Bernardini, Ennio Frassetti, Luca Ronchi. E non sono mancati atleti internazionali, come l’ucraino Matviychuk Vasil e il keniano Joel Limo, mentre in campo femminile rimangono negli annali Nives Curti, Emanuela Brizio, Scilla Tonietti e la keniana Chepchumba Dina, oltre, più recentemente, a Holly Page, Arianna Matli, Daniela Bergamaschi.

La Baceno-Devero-Crampiolo si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, solo in caso di forte maltempo l’organizzazione si riserva di posticipare l’orario di partenza, di effettuare anche all’ultimo minuto variazioni di percorso, di sospendere o annullare la gara e la camminata. Il weekend della BDC sarà arricchito da un altro evento caratteristico del territorio di Baceno, la Festa dello Scarghè, ovvero della transumanza, uno degli appuntamenti più autentici della vita contadina e rurale della Valle Antigorio e di tutta la Val d’Ossola, per festeggiare la discesa dagli alpeggi delle vacche.

Sabato 14 dalle ore 18.30 sarà possibile cenare con un fumante piatto di trippa, mentre domenica 15 settembre saranno proposte specialità gastronomiche legate alla tradizione ossolana – tra cui la raclette di Bettelmatt, le cui forme saranno protagoniste in tarda mattinata della tipica marchiatura – da assaporare con il caratteristico sottofondo musicale delle fisarmoniche. Nel weekend dall'1 al 3 novembre, dedicato a Melemiele – altro evento imperdibile del territorio bacenese, legato ai prodotti autunnali della terra – sarà invece organizzata una serata celebrativa dei cinquant'anni della Baceno-Devero-Crampiolo, con ospiti, video, immagini ed interviste ai protagonisti dell'edizione 2024.