''Il Vco vuole essere rappresentato in Regione''

‘’Occorre correggere la legge e riconoscere al Verbano Cusio Ossola una rappresentanza in consiglio regionale’’. Sono le conclusioni finali tracciate da Emanuele Ramella, vicepresidente vicario dell’Anci Piemonte, a chiudere le due ore di dibattito nella sala della Cappella Mellerio a Domodossola.

Incontro organizzato da Anci Piemonte per tracciare un quadro sulle necessità degli enti locali ma soprattutto per discutere di politica, quella che al momento vede la regione Piemonte non garantire una rappresentanza in consiglio regionale. ‘’In un consiglio di 50 componenti – spiega Stefano Costa, vicesindaco di Baveno e esponente dell’Anci - 24 consiglieri rappresentano la provincia di Torino, 9 più il presidente Cirio quella di Cuneo, Asti ha 4 consiglieri, Alessandria 5, Novara 4, Biella 3, Vercelli 2 e il Vco zero’’.

‘’Un risultato che dovremo raggiungere’’ afferma Gianluca Iervasi, assessore di Domodossola. Un obiettivo sul quale tutti concordando, rimarcando che l’escamotage del sottosegretario – carica assegnata all’ossolano Alberto Preioni – è ''una soluzione di ripiego’’.

Un problema di cui si discuterà il 4 ottobre a Novara, nel congresso di Anci Piemonte.

All’incontro domese c’era un discreto numero di sindaci (alcuni dei quali sono intervenuti nel confornto) ed anche l’ex parlamentare Valter Zanetta che ha ripercorso la storia dei canoni idrici, finalmente assegnati alla provincia del Vco, e aggiunto la necessitò di una proposta per dare rappresentanza a questa provincia.



La serata ha visto un dettagliato intervento del professor Massimo Cavino (Università Piemonte Occidentale) che ha anche evidenziato ‘’come Veneto e Lombardia trattino molto meglio di quanto faccia il Piemonte col Vco, la loro province montane di Belluno e Sondrio’’.