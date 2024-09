Fondazione Tonolli: assegni di studio per giovani aspiranti medici del Vco

Anche quest’anno la Fondazione Livia e Vittorio Tonolli di Verbania rinnova il proprio impegno a sostegno degli studenti del Verbano-Cusio-Ossola, pubblicando un bando per l’assegnazione di due assegni di supporto allo studio. I contributi, del valore di 1.500 euro ciascuno, sono destinati agli studenti che hanno superato il test di ammissione alla Facoltà di Medicina e che risultano regolarmente iscritti al primo anno accademico 2024/25 presso un’università italiana.

Questi assegni, concepiti come un sostegno concreto per il primo anno di iscrizione, saranno erogati sotto forma di rimborso delle tasse accademiche. Per partecipare, gli studenti dovranno presentare un elaborato scegliendo uno dei tre titoli proposti e accompagnarlo con una lettera di presentazione che spieghi le motivazioni alla base della scelta della Facoltà di Medicina.

Le domande dovranno essere inviate alla Fondazione Tonolli via email all’indirizzo info@fondazionetonolli.it o per posta all’indirizzo C.so Nazioni Unite 64, 28925 Verbania, entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Le valutazioni degli elaborati saranno completate entro il mese di novembre, e i nomi dei due studenti vincitori saranno comunicati entro la fine dell’anno, insieme all’erogazione del contributo.

Il bando completo, con il modulo di iscrizione e tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito ufficiale della Fondazione Tonolli all’indirizzo www.fondazionetonolli.it.