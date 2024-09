Nuove aule al Marconi Galletti Einaudi, Preioni: “Esempio tangibile dei risultati grazie ai canoni idrici”

Oggi, presso l'Istituto "Marconi Galletti Einaudi", si è tenuta l'inaugurazione delle nuove aule, realizzate in larga parte grazie ai fondi derivanti dai canoni idrici.

L'evento rappresenta un momento significativo per il territorio e una dimostrazione concreta dei risultati ottenuti grazie all'applicazione della legge regionale 19/2020 a prima firma Preioni, frutto della scorsa legislatura regionale dopo venti anni di battaglie, che prevede che il 60% dei canoni idrici riscossi dalle grandi derivazioni idroelettriche venga trasferito dalla Regione alla Provincia, generando così risorse fondamentali per il territorio (oltre a 4 milioni di specificità montana all’anno).

Preioni ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come questo intervento rappresenti un esempio tangibile degli effetti positivi che questa legge ha sul territorio, favorendo lo sviluppo e il benessere della comunità locale.

"La legge regionale 19/2020 è una vittoria per tutto il Verbano Cusio Ossola - ha dichiarato Preioni- . Grazie a questo strumento, possiamo restituire al territorio risorse fondamentali, destinate a progetti concreti come questo. Mi rammarica non aver potuto prendere parte all'inaugurazione, ma i miei impegni istituzionali, in particolare la partecipazione al tavolo di crisi relativo alla situazione Barry Callebaut, mi hanno impedito di essere presente. Rimane comunque per me motivo di orgoglio vedere i frutti di una legge che ho fortemente sostenuto, e che oggi offre un esempio di contributo concreto, al nostro territorio".