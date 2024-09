Tanti gol nel weekend di Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria

Lo scorso weekend è iniziata la fase provinciale della Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria.

Sono dieci le squadre del VCO partecipanti alla manifestazione, suddivise in tre gironi all’italiana. Per il Girone A si sono giocate Fomarco-Pregliese, terminata 2-0 con le reti di Soncini e Ghidini, nonostante la buona prestazione degli uomini di Lipari, e Mergozzese-Esio, con il successo degli ospiti per 3-2. Per i padroni di casa doppietta di Bossi, per i verbanesi doppietta di Tinelli e rete di Campion, da segnalare un rigore fallito da Primatesta.

Nel Girone B il Cireggio detentore del titolo ospitava il Montecrestese, compagine di Terza Categoria che a sorpresa ha vinto per 3-2 grazie alle reti di Savoia, Henzen e Mattei, che rendono inutili i gol di Scaramozza e Corbetta per i cusiani. Nell’altra gara Crevolese vittoriosa 4-2 in casa della Voluntas Suna, grazie alle reti siglate da Ferrari, Konè e Malvicini (doppietta), ai verbanesi non basta la doppietta di Spinelli.

Infine il Girone C, l’unico triangolare, che ha visto la netta vittoria della Pro Vigezzo sul rinnovato Casale Corte Cerro, un sonoro 4-0 firmato da Piraglia (doppietta), Bergamaschi e Mazzotta. Turno di riposo per l’Armeno.

Il prossimo turno si giocherà domenica prossima alle ore 15, con i seguenti incontri: Pregliese-Mergozzese e Fomarco-Esio per il Girone A, Montecrestese-Voluntas Suna e Crevolese-Cireggio per il Girone B, e Armeno-Pro Vigezzo per il Girone C.