Tommaso Franzosi trionfa alla 10ª edizione de “La Sfadiàa” a Craveggia

È Tommaso Franzosi del GS Fulgor Prato Sesia il vincitore assoluto della decima edizione de “La Sfadiàa – Trofeo Graziano Bonzani”, corsa in montagna disputatasi sabato 26 luglio lungo alcuni dei tracciati più suggestivi della Valle Vigezzo. L’evento ha segnato il secondo appuntamento del circuito “Corri in Vigezzo”, coinvolgendo numerosi partecipanti, grandi e piccoli, in tre percorsi: uno competitivo da 19 km con 1500 metri di dislivello, uno non competitivo da 11 km (700 metri di dislivello) e un minigiro da 3,5 km per bambini e ragazzi.

La gara regina, quella da 19 chilometri, ha visto Franzosi imporsi con il tempo di 1:44:45, precedendo Matteo Fodrini (Sport Project VCO, 1:48:07) e Matteo Ferrari (Altitude Skyrunning Team, 1:56:06). Sul podio femminile, primo posto per Monica Moia (GS Bognano, 2:27:18), seguita dalla compagna di squadra Alessandra Betteo (2:29:17) e da Laura Manzetto (Utlo Events, 2:50:24).

Per il percorso da 11 km, successo di Lorenzo Cappini (Sport Project VCO) con il tempo di 55:02, davanti a Ermes Biselli (ASD Cairasca, 57:52) e Stefano Salati (59:04). Prima tra le donne la francese Amélie Adam (Haute Bretagne Athletique, 1:05:31), seguita da Stefania Margaroli (Atletica AVIS Ossolana, 1:18:06) e Manuela Margaroli (Atletica Ossola Vigezzo, 1:19:01).

Per entrambi i tracciati, sono stati premiati anche i primi atleti vigezzini: Alessandro Sardella e Simona Cerutti per la 19 km, Lorenzo Cappini (anche vincitore assoluto) e Stefania Margaroli per la 11 km. Le premiazioni sono state curate dall’avvocato Patrizia Testore, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle Vigezzo, da sempre vicina all’evento.

Molto partecipato anche il Minigiro non competitivo, che ha coinvolto decine di bambini e ragazzi. Tra i maschi, sul podio Alex Guerra, Graziano Ramoni, Leonardo Zanni, Simone Oggioni e Nicolò Baranzetti (tutti dell’Atletica Ossolana Vigezzo). Tra le femmine, premiate Raffaella Zanni, Letizia Airoli, Martina Beni, Alessia Pasini e Matilde Muntoni.

Grande emozione per i dieci anni di “Sfadiàa”, manifestazione nata per ricordare Graziano Bonzani e fortemente voluta da Katia Bonzani, che insieme ai figli Kristian e Marika continua a portare avanti l’iniziativa: "Sembra incredibile, ma sono già passati dieci anni dalla prima edizione. Ringraziamo tutti coloro che in questi anni hanno contribuito alla riuscita della corsa. Lo sport, l’amicizia e la collaborazione sono i valori in cui credeva Graziano e che ogni anno rivivono su questi sentieri".

“La Sfadiàa” è oggi parte integrante di “Corri in Vigezzo”, il progetto turistico-sportivo che unisce per la prima volta quattro Comuni della valle – Craveggia, Druogno, Buttogno e Santa Maria Maggiore – e che intende promuovere un turismo attivo, sostenibile e a misura di famiglia, valorizzando le bellezze naturali e culturali della valle attraverso quattro eventi podistici estivi.

Il prossimo appuntamento è fissato per il mese di agosto. Intanto, la “Sfadiàa” dà appuntamento a tutti al luglio 2026, in occasione della tradizionale festa patronale di Craveggia, dedicata ai Santi Giacomo e Cristoforo.

Tutte le classifiche complete, le foto e le informazioni sono disponibili sul sito www.trofeobonzani.it e sulla pagina Facebook “La Sfadiàa”, accessibile anche tramite il portale www.corrinvigezzo.it.