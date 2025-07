Terzo Memorial Toti: sport, musica e solidarietà a Pieve Vergonte

Una giornata all’insegna dello sport, del ricordo e della beneficenza: sabato 2 agosto, il campo sportivo di Pieve Vergonte ospiterà il 3° Memorial Toti, evento organizzato da Ossola Amica dell’Ugi in collaborazione con A.S.D. Don Bosco Pievese e con il patrocinio del Comune di Pieve Vergonte, e dedicato alla memoria dell’amico Toti, figura molto amata nella comunità.

“Siamo contenti di essere riusciti a organizzarlo anche quest’anno – afferma Damiano Bassi, presidente di Ossola Amica dell’Ugi – all’inizio eravamo un po’ titubanti, ci siamo arrivati un po’ lunghi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sarà sulla falsariga dello scorso anno, con una formula più concentrata, dalle 13.45 fino a tarda sera.”

La giornata prenderà il via alle 13.45 con l’apertura del torneo di calcetto, che vedrà sfidarsi sette squadre. Alle 19 ci sarà una grigliata in compagnia, seguita alle 20.30 dalle premiazioni del torneo. La serata proseguirà con la musica dal vivo di Cristian, a partire dalle ore 20.

“È un modo per ricordare Toti – prosegue Bassi – che con il suo bar è sempre stato un grande amico dei giovani. Abbiamo voluto dare continuità a questa iniziativa, senza saltare un anno. Durante la giornata ci sarà anche il servizio bar con piadine, salamelle e birra. La sera sarà una vera festa. Non ci sarà il nostro amico Steve, che ci portiamo sempre nel cuore, ma è come se fosse con noi.”

Il Memorial ha anche uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto all’U.G.I. (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini ODV). Sarà inoltre presente il punto informativo dell’associazione Ossola Amica dell’Ugi.

“Pieve per noi è un posto speciale – conclude Bassi – la gente partecipa sempre con entusiasmo, ha voglia di stare insieme, di contribuire. Ringraziamo di cuore anche la società sportiva che ci ospita e ci fa sentire a casa.”