Cicloscalata Domodossola-Alpe Lusentino: sfida sui pedali il 2 agosto

Appuntamento da non perdere per gli amanti della bici: venerdì 2 agosto si terrà l’ottava edizione del Memorial Walter Molini, una spettacolare cicloscalata da Domodossola all’Alpe Lusentino, valida come prova del Campionato Alpi Quota 1000 2.0.

La partenza è prevista alle ore 16.00 dal Centro Commerciale Sempione, con ritrovo alle 14.00. Il percorso, lungo 10,3 km con un dislivello di 814 m e una pendenza media del 7,9%, metterà alla prova anche i ciclisti più allenati.

L'iscrizione costa 18 € e si effettua online sui siti asciclismonovara.it o ciclocolor.com. L’evento è organizzato dall’Ossola Cycling Team con il supporto di numerosi sponsor e la collaborazione del Comune di Domodossola.