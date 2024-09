Virtus Villa, una partenza piena di entusiasmo FOTO

Domenica scorsa è ripartito il campionato di Prima Categoria, un campionato che si preannuncia molto equilibrato ed incerto, con molte squadre ambiziose che vogliono provare il salto di categoria. Una di queste è sicuramente la Virtus Villa del presidente Vincenzo Bruno, che ha iniziato con il piede giusto battendo per 2-1 la Quaronese.

Pubblico delle grandi occasioni al “Felino e Franco Poscio”, anche grazie alla bella iniziativa della società che ha proposto una paella in compagnia al bar dello stadio prima della partita, in collaborazione con Beppe Viscomi del ristorante “La Cadrega”. Una quarantina i tifosi presenti al pranzo, oltre a dirigenti e volontari.

In tribuna si sono contati circa 300 spettatori, era presente una buona rappresentanza di tifosi vercellesi, con anche una decina di ultras che hanno sostenuto la loro squadra in maniera colorata e rumorosa, ma sempre nei limiti della correttezza.

Presidente Vincenzo Bruno siete soddisfatti di questa giornata?



“Siamo molto contenti per la risposta del pubblico, vedere quasi trecento spettatori, con tante facce nuove, fa molto piacere e ci fa ben sperare per il proseguo della stagione. Anche la campagna abbonamenti sta andando bene, finora abbiamo staccato più di quaranta tessere”.

Parlando della partita, come hai visto la squadra?

“Direi bene, al di là del risultato positivo i ragazzi hanno interpretato bene la gara, che pure è stata condizionata da diverse situazioni discutibili, sia per noi che per loro. Restare in dieci per un’ora non è stato certamente facile, soprattutto su un campo pesante, ma c’è stato spirito di sacrificio da parte di tutti e alla fine l’abbiamo portata a casa meritatamente, soffrendo il giusto. Un plauso particolare ai ragazzi più giovani, che hanno avuto un ottimo impatto sulla gara: ora devono continuare così e dimostrare di meritare la fiducia di mister e compagni”.

Domenica c’è già la sfida con il Gravellona San Pietro:

“Loro sono sicuramente una delle pretendenti alla vittoria finale, noi cercheremo di fare la nostra partita, sperando di recuperare qualche giocatore. Non dimentichiamoci che domenica scorsa, per vari motivi, erano indisponibili Giorgetti, Saclusa, Carrera, Martinella, Falcioni, Ciocca e Gnonto: questo rende ancora più merito alla squadra per il risultato conseguito”.