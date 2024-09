Treno deragliato a Milano, cancellazioni e ritardi fino a un'ora

Ritardi e rallentamenti proseguono a Milano dopo il deragliamento di un treno passeggeri avvenuto questa mattina in via Pallanza, all'incrocio con viale Fulvio Testi. "La circolazione permane rallentata per lo svio di un treno merci nei pressi di Seveso - si legge sul sito di Trenitalia - Prosegue l'intervento dei tecnici". I treni alta velocità, Intercity e regionali possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.