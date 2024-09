Treno deragliato, il bilancio è di sei feriti: ricoverato il macchinista, cinque passeggeri in codice verde FOTO

Questa mattina un treno proveniente da Domodossola ha colpito un container caduto da un treno merci deragliato a Milano, nella zona dello scalo di Greco. Il bilancio è di sei feriti, fortunatamente non gravi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il primo ferito è il macchinista, un 24enne che ha riportato un trauma toracico e alla schiena; il giovane è stato ricoverato all’ospedale Niguarda in codice giallo. Altri cinque passeggeri hanno invece riportato contusioni: un uomo di 51 anni e una donna di 64 sono stati ricoverati al San Raffaele, un uomo di 35 anni e una donna di 37 al Fatebenefratelli e un uomo di 24 anni al Policlinico, tutti in codice verde. In totale, il treno trasportava 133 persone, di cui 127 sono rimaste illese.