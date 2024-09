Rosmini International Campus accoglie gli studenti con un cammino alla scoperta del territorio FOTO

Come è ormai tradizione il Rosmini International Campus di Domodossola dedica i primi giorni di scuola all’accoglienza dei propri studenti. Accoglienza che significa rilanciare l’apertura della relazione, significa consentire ai nostri ragazzi di riappropriarsi dei luoghi, degli spazi fisici ed emozionali entro i quali nel corso dell’anno eserciteranno la loro crescita confrontandosi tra amici, compagni sotto lo sguardo vivo degli adulti che li accompagnano.

Per la scuola media i docenti dell’istituto, coordinati dalle professoresse Viganò e Aru, hanno proposto due giornate intense in Valle Anzasca, che si sono svolte giovedì 12 e venerdì 13 settembre.

“Un passo alla volta, tendo la mano, abbraccio il creato in compagnia “sicura” dentro un benessere fisico e interiore”. Un percorso sensoriale a cielo aperto per scoprire le radici culturali della Valle guidati dagli accompagnatori del Cai sezione Seo di Domodossola.

Questa è l’esperienza proposta a tutti i ragazzi di prima, seconda e terza, che li ha coinvolti in un’uscita didattica che, oltre che essere inserita nel progetto accoglienza, è parte integrante del progetto di cittadinanza responsabile, percorso cultura ambiente e sviluppo sostenibile, tutela del patrimonio storico, artistico e religioso.

Il tema che hanno trattato in queste due giornate è stato: “Tra Torre e Torre “bagnati” dall’acqua” e i ragazzi con i docenti hanno percorso in cammino la strada che da Piedimulera attraverso la Sta’ Granda porta a San Carlo, e poi da Vanzone a Ceppo Morelli, sempre per sentieri tra i boschi. Nei due giorni di cammino hanno potuto conoscere e apprezzare le vestigia del passato legati alle attività minerarie e alla quotidianità della vita in ambiente montano.

A Piedimulera hanno visitato la Torre Ferriero con visita guidata a cura del sindaco Alessandro Lana; arrivati ad Antrogna hanno visitato la “Cattedrale dei Boschi” accompagnati da don Fabrizio, che ha ricordato la figura di don Rossi recentemente beatificato; a Pianezza, in località Crotto Rosso, hanno scoperto le proprietà terapeutiche dell’“Acqua Vanzonis” e visitato i Mulini Giacchetti in località Ronchi guidati dall’ex sindaco di Vanzone Claudio Sonzogni, che li ha anche accompagnati nella vista notturna alla Torre di Battigio. Al campo di Ceppo Morelli poi, a chiusura dell’esperienza, si sono svolti i giochi sportivi a squadre e canti in allegria.

Grazie al supporto e all’assistenza delle guide del Cai Seo di Domodossola e del loro responsabile scuole Claudio Lunardi - che hanno accompagnato i ragazzi nella due giorni - gli studenti hanno anche trascorso la notte sotto le stelle in tenda al campeggio Monte Rosa. Le tende sono state gentilmente messe a disposizione dal Cai che ha anche aiutato i ragazzi nel loro montaggio.

L’esperienza che hanno vissuto, oltre a essere attività di accoglienza, relazione e condivisione, fornirà ì anche l’occasione per realizzare nel corso dell’anno scolastico un lavoro pluridisciplinare e multimediale a classi aperte.