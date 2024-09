Ciclismo, annullata la seconda edizione del Memorial Germano Vittoni

È stata annullata la seconda edizione del Memorial Germano Vittoni, la corsa ciclistica Piedimulera-Cimamulera organizzata dall’Asd Pedale Ossolano in programma per domenica 22 settembre.

“Purtroppo, alcune difficoltà logistiche legate al passaggio in specifici comuni hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento nella data stabilita”, spiega l’organizzazione. “Nonostante i numerosi tentativi di trovare soluzioni alternative e nuove date per la manifestazione, ci siamo dovuti confrontare con i limiti della fine stagione, che non ci permettono di individuare opzioni praticabili”.

La corsa è quindi rimandata al prossimo anno: si terrà la prima domenica di ottobre 2025 e sarà inserita nel calendario nazionale, in modo da garantire maggiore visibilità all’evento.