Montescheno intitolerà una via a don Antonio Visco. Una figura che ha lasciato una traccia indelebile in paese quella dello psicologo e fondatore dell’associazione “Alternativa A”e per molti anni parroco nel paese della valle Antrona.

Così l’amministrazione Ricchi ha deciso di intitolazione a don Visco una strada situata in prossimità della chiesa parrocchiale del paese.