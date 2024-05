A Crodo la prima edizione di ''On the road sky''

Lo sci club Valle Antigorio organizza la prima giornata intitolata ‘’On the road ski’’ ovvero Sciare su strada , rivolta ai ragazzi dai 6 ai 18 anni che praticano lo sci (fondo e discesa) nel territorio del VCO.

L’evento si svolgerà sabato 1 Giugno a Crodo, nella frazione di Verampio, con l’allestimento di un circuito su asfalto dove i ragazzi potranno cimentarsi nella gara non competitiva di skiroll, skiroad e biatholn (carabina laser).

L’evento mira a coinvolgere tutti ragazzi, con l’obbiettivo di fare gruppo e aggregazione (in allegato descrizione progetto). Sarà un evento unico nella nostra provincia. Una parte del progetto è stato finanziato dalla Fondazione Comunitaria VCO bando Giovani.

All’evento saranno invitati a partecipare gratuitamente tutti gli atleti degli sci club: Val Formazza, Val Vigezzo, Valle Anzasca, Domobianca 365, Goga Truby, San Domenico, Revolution Ski Race e Macugnaga.

Dicono gli organizzatori. ''Vogliamo coinvolgere tutti i ragazzi tesserati FISI della provincia che durante l’inverno competono a livello agonistico nello sci con l’obbiettivo di fare gruppo e aggregazione. Le finalità del progetto sono diverse: praticare lo sci anche in estate come allenamento e quindi mantenere e rafforzare le capacità psico-fisiche-motorie; allenarsi con attrezzature simili agli sci usati sulla neve; fare attività sportive di tipo aerobico che produce notevoli miglioramenti a carico del sistema cardiocircolatorio e respiratorio; dare la possibilità in una stessa giornata di provare due diverse discipline; sviluppare il rispetto degli altri e la solidarietà. La pratica dello sci (estivo ed invernale) aiuta all’acquisizione di autonomia, dell'autostima e della capacità di collaborare con gli altri;divertirsi e giocare tra bambini e ragazzi creando nuove amicizie’’.