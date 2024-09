Nel suo nuovo libro Enrico Rizzi racconta la Valle Vigezzo

Sabato 28 settembre, alle 17.00, il Teatro Cinema Comunale di Santa Maria Maggiore ospita la presentazione di “Vigezzo. Notizie storiche”, il nuovo libro di Enrico Rizzi. L’autore dialoga con Francesco Maria Ferrari.

Pubblicata a luglio di quest’anno ed arricchita da 120 illustrazioni preziose (immagini d’epoca, documenti, stampe), l’opera - edita da Grossi e sostenuta dalla cooperativa Pediacoop h24 - ripercorre le vicende secolari di una valle, tra le più importanti e significative delle Alpi, che ha maturato nella storia una civiltà e una cultura di straordinario livello e interesse. Riempiendo una lacuna storiografica avvertita da molti anni, questa storia di Vigezzo apre squarci nuovi nella ricerca, avvalendosi di fonti documentarie finora inesplorate. Particolarmente avvincente il capitolo riguardante i vigezzini e l’Europa: le tracce lasciate dalle grandi famiglie di emigrati – gioiellieri, banchieri, imprenditori – che hanno scritto pagine sorprendenti di avventura e di ingegno, contribuendo in modo determinante a plasmare della valle quel volto “civile e morale” che ancora si può ammirare e in queste pagine leggere in profondità.

L’ingresso è libero. È gradita la prenotazione, inviando una mail all’indirizzo eventi@pediacooph24.it.