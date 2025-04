La Fabbrica di Carta, questa sera il taglio del nastro della 27esima edizione

Prende il via nella serata di oggi, domenica 27 aprile, la 27esima edizione de “La Fabbrica di Carta”, la rassegna editoriale in scena come di consueto al centro culturale La Fabbrica di Villadossola. Anche per il 2025 confermata la versione festival inaugurata lo scorso anno: niente salone del libro, ma un ricco calendario di incontri con autori locali e nazionali.

La rassegna si apre alle 18.00 con un’anteprima: la presentazione del libro “Il massiccio del Monte Bianco” di Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, edito da Tararà Edizioni.

L’inaugurazione ufficiale è invece in programma alle 21.00 con il saluto delle autorità e la presentazione del libro “Vco in giallo” edito dall’associazione Libriamoci. Si tratta di una raccolta di cinque gialli ambientati nel nostro territorio e scritti da altrettanti autori locali, Mario Borgnis, Marica Cerini, Alessandro Chiello, Erica Gibogini e Maria Elisa Gualandris.

Durante la serata sarà inaugurata anche la mostra “Con un libro…” che raccoglie numerose opere tutte accomunate dal tema dei libri, nella quale le pagine vengono declinate in forme diverse per dare vita a opere e installazioni. Queste ultime sono a cura di artisti locali e dai ragazzi del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per persone con disabilità di Pieve Vergonte – Ciss Ossola.

Infine, al via il gioco “Totoincipit”, un quiz a cui possono partecipare tutti i visitatori: per chi indovina gli incipit di alcuni libri famosi potrà aggiudicarsi una selezione di libri. Il ricavato del gioco sarà devoluto alla Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico.