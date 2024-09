Dramma a Meis, un uomo muore schiacciato da una mucca

Tragedia a Meis, frazione di Re poco distante dal confine di Ponte Ribellasca. Un uomo di mezza età è morto in una cascina. Dal 118 fanno sapere che l'uomo, potrebbe essere deceduto schiacciato da una mucca.

Al momento non si sa se sia stato l'animale ad uccidere l'uomo o se sia stato colto da un malore e poi sia finito sotto l'animale. A nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita all'uomo da parte del personale sanitario giunto sul posto.

L'uomo allevava qualche animale ma non era titolare di un'azienda agricola come comunicato dallo stesso 118 in un primo momento.