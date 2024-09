Lutto a Domo per la scomparsa di Ermanno Moretti

Se ne è andato a 70 anni Ermanno Moretti, da sempre geometra all'ufficio tecnico comunale. Per tutti era il "Moro" amato e benvoluto dai colleghi e da tutti coloro che lo avevano incontrato in Comune e al di fuori.

I colleghi lo ricordano con tanto affetto: "Per tutti era il Moro, per me un papà, sempre sorridente e amico di tutti, pronto a darti una mano. Dove c'era lui c'era allegria" così Caterina Democrito, una delle colleghe dell'ufficio tecnico comunale. "Avevamo organizzato una grande festa quando è andato in pensione, purtroppo aveva iniziato a non stare molto bene già gli ultimi anni di lavoro".