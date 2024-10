Successo per il torneo "Memorial Giacomo Ariola"

Si è svolto sabato 28 settembre il torneo “Memorial Giacomo Ariola” che ha visto la partecipazione di 8 squadre della categoria Pulcini (bambini nati nell’anno 2014-2015). Si tratta delle squadre: Pro Vigezzo, Juve Domo A, Juve Domo B, Fomarco, Vogogna, Varzese A, Varzese B.

Come contemplato dal Regolamento della Federazione Gioco Calcio, per la categoria, il torneo non prevedeva una squadra vincitrice. Le compagini sono state quindi premiate in ordine sparso, dalla famiglia Ariola, a dimostrazione che l’obiettivo della giornata era creare un momento di condivisione e gioco per i ragazzi.

L’Usd Pro Vigezzo ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al torneo, la famiglia Ariola per la vicinanza nell’organizzazione della manifestazione, il Comune di Santa Maria Maggiore per aver concesso la disponibilità di materiali ed attrezzature e, più in generale, tutti coloro che hanno partecipato e permesso la buona riuscita della giornata.