Riprendono gli appuntamenti del gruppo fotografico 'La Cinefoto'

Il Gruppo Fotografico "La Cinefoto" ha annunciato la ripresa delle sue attività con un programma per il mese di ottobre. Gli incontri si svolgeranno tutti i venerdì sera alle ore 21:00 presso la sede in Via Paolo della Silva 24, a Domodossola, e sono aperti a tutti. Per coloro che desiderano supportare l'iniziativa, è attivo il tesseramento per la stagione 2024/25, con informazioni disponibili sul sito www.lacinefoto.it e durante gli incontri.

Il programma di ottobre si aprirà il 4 ottobre con la presentazione di Mirko Zanola, che con il suo docufilm “Quel rintocco di campane a San Giovanni” racconterà la storia del borgo di San Giovanni, profondamente segnato da una frana e un’alluvione negli anni '50. Il film, della durata di 50 minuti, raccoglie testimonianze dei sopravvissuti e documenti storici, offrendo una ricostruzione vivida della vita di quel periodo. Tutto il ricavato della prima proiezione sarà devoluto al Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo "Sesamo".

L'11 ottobre, Danilo Albini farà il suo ritorno alla Cinefoto per condividere la sua passione per l’Islanda, una terra che ha visitato in tutte le sue stagioni. Attraverso le sue straordinarie fotografie, Danilo condurrà i presenti in un viaggio visivo attraverso le meraviglie naturali dell'isola. Inoltre, presenterà le sue esperienze nella documentazione di eventi sportivi di alta levatura, come la Coppa del Mondo di sci e il Tour de France.

Il 18 ottobre sarà dedicato al fotogiornalismo con Alberto Lepri, che, in qualità di fotografo per La Stampa, ha documentato gli eventi più significativi della realtà ossolana negli ultimi due anni. Le sue immagini racconteranno storie di vita e di cambiamento, offrendo un punto di vista unico su ciò che accade nel territorio.

Infine, il 25 ottobre si terrà una serata tecnica con Monica Pelizzetti, Tutor fotografico FIAF. Durante l'incontro, Monica guiderà i partecipanti nell'approfondimento della lettura della fotografia, preceduto dalla presentazione di un audiovisivo che esplorerà la vita dei minatori nel cratere del vulcano Cawa Ijen, sull'isola di Giava.