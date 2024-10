''A Lugano si parlerà di logistica: Domo II non ci sarà!''

‘’Fra pochi giorni, a Lugano, si terrà un convegno dal titolo “Un mare di Svizzera”. E’ un forum internazionale sull’asse logistico del Gottardo che congiunge i porti liguri, con i mercati del centro Europa. Non si parlerà di Domo II’’

Lo ha detto Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, nella conferenza stampa di sabato quando si è parlato della situazione Db Cargo, cioè il concreto rischio del trasferimento di 24 dipendenti poiché la società di trasporti tedesca ha deciso di trasferire i suoi treni dalla linea del Sempione a quella del Gottardo.

Una denuncia che confermerebbe quando detto da Borghi che ha parlato della decisione di Db Cargo dell’ennesimo tassello che porterebbe al lento smantellamento della linea del Sempione a favore di quella del Gottardo.

Il convegno luganese, alla sua settima edizione, parlerà infatti di ‘’nuova logistica alla luce del terremoto geopolitico che ha investito anche il Mediterraneo’’.

Al convegno - in programma l'11 ottobre - interverranno esperti e politici, tra cui la Regione Piemonte (ci sarà Enrico Bussalino, assessore a Logistica e Infrastrutture), alla quale Borghi ha chiesto un intervento deciso per evitare che Domo II diventi in futuro una cattedrale nel deserto.