A Bannio le prove aperte del coro alpino Ana

Sabato 5 ottobre le prove itineranti del coro alpino Ana di Domodossola arrivano a Bannio Anzino. Appuntamento dalle 17.00 alle 19.00 nella sala “Mussa”, alle ex scuole elementari di Bannio, per una sessione di prove del coro, diretto dal maestro Enzo Sartori, aperte al pubblico. Tutta la cittadinanza è dunque invitata a partecipare; al termine, un rinfresco per tutti.