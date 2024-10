A Crodo torna BiancoLatte

BiancoLatte cambia posizionamento nel panorama delle sagre annuali dell'Ossola: la storica manifestazione che ha festeggiato lo scorso anno i primi dieci anni di vita si svolgerà quest'anno sabato 5 e domenica 6 ottobre. È parte di quel ricco e goloso calendario di Sagre Ossola, questa apprezzata manifestazione autunnale, organizzata dal Comune di Crodo in sinergia con la Pro Loco 2.0, nata nel 2014 per valorizzare le produzioni casearie (e non solo) della Valle Antigorio.

Ricco come sempre il programma dell'iniziativa, che vede nella mostra-mercato di domenica la sua punta di diamante, con una trentina di espositori in rappresentanza di un'eccellenza gastronomica sempre più apprezzata a livello locale e nazionale. Ma tanti altri saranno gli appuntamenti, messi in campo dal Comune di Crodo e dai partner organizzativi, in grado di far scoprire le tradizioni locali, il territorio, l'ambiente e l'architettura di montagna, strizzando l'occhio alle famiglie grazie a laboratori e attività creative pensate per grandi e piccini.

Nel weekend sarà possibile apprezzare il territorio di Crodo e delle sue incantevoli frazioni grazie a due escursioni con esperti accompagnatori naturalistici: due itinerari giornalieri, in programma sabato e domenica, con prenotazione obbligatoria e posti limitati (la partecipazione prevede un costo agevolato grazie al contributo del Comune di Crodo). I percorsi presentano un grado di difficoltà escursionistico e toccano alcuni degli angoli più affascinanti di Crodo, delle frazioni e della Valle Antigorio.

A cura dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola è la serata “Avvoltoi sulle Alpi”, un momento divulgativo dedicato alla scoperta del mondo dei rapaci, in programma sabato 5 ottobre alle ore 20.30, e – in collaborazione con Enel Green Power Italia – la speciale visita guidata alla Centrale Idroelettrica di Verampio, progettata da Piero Portaluppi, in programma alle ore 10 di domenica 6 (prenotazione obbligatoria).

Ma saranno certamente gli artigiani del gusto, allevatori, agricoltori i veri protagonisti di BiancoLatte, grazie alla mostra-mercato di domenica 6 ottobre (dalle ore 10 alle ore 18 presso il Foro Boario): un'ampia selezione di formaggi freschi, stagionati, tome pregiate e gustosi prodotti caseari, oltre a erbe officinali, frutta e prodotti dell'orto, zafferano, vino, birre e liquori, salumi, cioccolato e mieli, per un viaggio lento a km0 tra i sapori e profumi di montagna. Un'occasione imperdibile per acquistare delizie tipiche direttamente dagli oltre 30 produttori presenti al Foro Boario.

Nei pomeriggi di sabato e domenica sono in calendario attività specificamente rivolte alle famiglie con bimbi e ragazzi. Dalle 13.30 alle 17.30 di sabato, grazie all'Open Day all'Istituto Agrario Fobelli, in Via Roma, 9 a Crodo, sarà possibile visitare il laboratorio di caseificazione della scuola, per scoprire e sperimentare in prima persona il processo di produzione del formaggio, vero protagonista di BiancoLatte. Dalle ore 14 alle ore 18 il Foro Boario ospiterà invece – sia sabato, sia domenica – il laboratorio “Poesie d’autunno”, due pomeriggi creativi a tema autunnale per famiglie, con protagonisti la scrittura creativa e gli elementi naturali. La partecipazione ad entrambi gli appuntamenti è gratuita e non è richiesta la prenotazione.

Domenica a pranzo sarà la Pro Loco di Crodo 2.0 a deliziare i visitatori con un gustoso pranzo tipico a base di polenta accompagnata da salamini, latte, formaggio. Alle 15.30 la coinvolgente esibizione della Fanfara Bersaglieri della Val d'Ossola, cui seguirà l'attesa marchiatura delle forme di Bettelmatt. Ci sarà spazio per altri sapori tipici, subito dopo la marchiatura, con una raclettata organizzata dalla Latteria Antigoriana di Crodo, in collaborazione con la Pro Loco. Per tutta la giornata di domenica diretta di Radio Studio 92 dal Foro Boario. In entrambe le giornate i visitatori potranno fruire del rifornito servizio bar attivo presso il Foro Boario di Crodo. Alle 15.30 la coinvolgente esibizione della Fanfara Bersaglieri della Val d'Ossola, cui seguirà l'attesa marchiatura delle forme di Bettelmatt: quest'anno testimonial speciale sarà Alessia Crippa. La ventiquattrenne, originaria di Crodo, campionessa di skeleton, tornerà a casa per “marchiare” alcune forme del formaggio che ha portato il nome della Valle Antigorio nel mondo.

I sapori del territorio saranno infine protagonisti, oltre che all'interno della mostra-mercato, anche in alcuni ristoranti di Crodo e frazioni, che proporranno prelibati menù a tema su prenotazione.