Promozione, la Juve Domo sale in vetta

La quinta di campionato di Promozione è stata una giornata importante soprattutto per la Juve Domo, che sale in vetta alla classifica approfittando del passo falso della ex capolista Fulgor Chiavazzese nel derby biellese contro il Ce.Ver.Sa.Ma.

Non è stato facile per i granata espugnare il terreno di Gattinara, i vignaioli hanno confermato di essere una buona squadra, e si sono portati per primi in vantaggio. Veemente la reazione domese, con Trunfio e la doppietta di Zani che ribaltano il risultato. I bianconeri non si arrendono e accorciano ancora, ma poi ci pensa il solito De Ponti su rigore a chiudere definitivamente i conti sul 4-2, anche perché ai vercellesi nel finale saltano i nervi, e subiscono due espulsioni.

Inizia bene il nuovo allenatore Ramazzotti sulla panchina dell’Omegna: subito una vittoria di carattere e cuore nella insidiosa trasferta contro il Montanaro. Primo tempo pirotecnico, con i rossoneri che vanno subito sotto, poi Pratini e Crimi in tre minuti la ribaltano, ma ancora i torinesi acciuffano il momentaneo pareggio con un rigore nel recupero. La partita sembra incanalarsi sui binari del pareggio, ma a un quarto d’ora dalla fine Bacchetta firma il 3-2 e regala tre punti preziosi ai rossoneri. Espulso Donzelli nel recupero.

Trasferta amara invece per l’Ornavassese in quel di Cameri, i nerazzurri novaresi vincono per 2-0 e costringono gli uomini di Fusè a restare a quota tre punti.

Stesso punteggio anche per il Feriolo di Pissardo, che tiene un tempo contro la quotata Arona, poi a mezzora dal termine due espulsioni rimediate nel giro di cinque minuti da Gallieni e Gitteh consegnano di fatto il match nelle mani dei ragazzi di Ragazzoni, che puntualmente ne approfittano e vanno sul 2-0 con la doppietta di Capacchione. Piove sul bagnato per i gialloblù, che nel finale rimangono addirittura in otto per il rosso a Balestroni.

Furioso l’allenatore Pissardo a fine partita:

“Oggi sono molto arrabbiato con i miei giocatori. È vero che sull’operato dell’arbitro ci sarebbe molto da ridire, ma non possiamo commettere queste ingenuità, significa che abbiamo poca maturità e poco rispetto per il gruppo e per il lavoro della società. Non è la prima volta che chiudiamo in inferiorità numerica, e così diventa tutto più difficile, anche per la partita successiva”.

Quest’anno sembra la fotocopia della stagione scorsa, con una partenza ad handicap:

“Ogni anno ci mettiamo tanto tempo a costruire un’identità di squadra, un po’ è dovuto ai numerosi cambi di calciatori e alla difficoltà di prendere tutti i giocatori che volevamo, ma d’altronde noi abbiamo un certo budget e prendiamo i giocatori che si possono prendere. Sono contento dei vari giocatori individualmente, ma poi ci vuole tempo per amalgamarci e trovare il giusto assetto, basti dire che siamo otto mancini in squadra, penso un caso più unico che raro. Ogni anno trovarsi a rincorrere non è bello, ma ripeto anche noi abbiamo le nostre responsabilità se ogni domenica ci mettiamo in difficoltà da soli. Anche ieri contro una signora squadra come l’Arona abbiamo tenuto bene il campo fino alla doppia espulsione, poi non poteva che finire così. Ora bisogna resettare subito e pensare alla prossima partita con il Gattinara, dove saremo contati a causa delle squalifiche”.



Rsultati:

Città Di Cossato - Orizzonti Canavese 2 - 0; Cameri - Ornavassese 2 - 0; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Fulgor Chiavazzese Rv 2 - 1; Dufour Varallo - Ivrea 1905 0 - 2; Gattinara - Juventus Domo 2 - 4; Montanaro - Omegna 2 - 3; Feriolo - Arona 0 - 2; Virtus Vercelli - Union Novara 2 - 0

Classifica:

Juve Domo 13 - Fulgor Chiavazzese RV, Città Di Cossato, Ivrea 12 - Arona 10 - Cameri 9 - Gattinara, Montanaro, Omegna, Virtus Vercelli 7 - Ce.ver.sa.ma. Biella, Dufour Varallo 6 - Union Novara, Ornavassese 3 - Orizzonti Canavese, Feriolo 1