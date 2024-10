Ancora una successo per il Trail del Calvario: oltre 250 atleti al via

Si è corsa domenica 6 ottobre a Domodossola la nona edizione del Trail del Calvario, organizzato dall’Atletica Avis Ossolana, che ha visto circa 250 atleti competere sulle due distanze previste: 21 km a coppie e 11 km individuale.

Vincitori assoluti sul traguardo della 21 km a coppie, il duo della Sport Project Vco composto da Mauro Bernardini ed Ennio Frassetti in 1:46’21”. Al secondo posto, a circa 4 minuti, gli ossolani Marcello Garzoni ( Val Brevettola) e Michele Matli (Valle Antigorio). Terzi, dalla provincia di Novara, Claudio Guglielmetti e Francesco Guglielmetti, atleti della Fulgor Prato Sesia, giunti in 1:53’14”.

Nella classifica femminile, la vittoria ha arriso alle crevolesi Fabiana Matli e Arianna Matli, entrambe appartenenti alla società Asd Caddese, col tempo di 2:20’22”. Seconde a 3 minuti, la stresiana Stefania Rossi (Asd Bognanco) e Martina Rigoli (Sport Project Vco). Terze la varesina Manuela Bruno (Atletica Verbano) in coppia con la stresiana Angela Anni (Podistica Arona), col tempo di 2:27’54”.

Assai combattuta la gara a coppie miste. Affermazione di Alessia Pozzi e Stefano Rosa, entrambi atleti della società Gsd Bognanco, in 1:59’27”, i quali hanno preceduto per soli 25 secondi la coppia formata da Sara Locatelli (Runcard) e Roberto Fasana (Sport Project Vco). Ancora la Asd Bognanco sugli allori, grazie alla coppia domese Paola Varano e Andrea Job, giunta terza col tempo di 2:01’24”.

È importante sottolineare la peculiarità e le emozioni che scaturisce la gara a coppie, dove, a differenza dell’arrivo individuale, indipendentemente dalla posizione di classifica, gli atleti tagliano sovente il traguardo mano nella mano per poi abbandonarsi a un grande abbraccio di soddisfazione per quanto realizzato, a fatica, insieme. Una nota di merito, e tanti complimenti, all’inossidabile coppia della Caddese, Cleto Venturini e Pietro Mandica, 151 anni in due, giunti regolarmente al traguardo dopo aver superato i 1150 metri di dislivello della 21 km.

Lotta serrata nella 11 km individuale maschile, dove la vittoria è stata contesa al fotofinish da due crevolesi. Primo al traguardo il giovanissimo Christian Suini, classe 2007, atleta della Sport Project Vco, col tempo di 54’11”. Al secondo posto, per un solo secondo di distacco, Gabriele Di Mare dell’Asd Val Brevettola. Terzo il domese Fabio Montanari (Sport Project Vco) in 55’29”.

In campo femminile successo dell’ornavassese Stefania Termignoni (Sport Project Vco), giunta con distacco al traguardo in 1:00’05”. A seguire due atlete domesi, entrambe portacolori della società Asd Caddese: Domenica Stelitano in 1:07’13” e Sara Allegranza in 1:10’33”.

Più di 70 i riconoscimenti ricevuti dagli atleti, alcuni a estrazione, sia sul traguardo del gran premio della montagna posto ai 1080 metri dell’alpe Lusentino, che al traguardo di piazza Mercato; altri, i più sentiti, premi dedicati alla memoria di atleti dell’Atletica Avis Ossolana prematuramente scomparsi: Davide Bolognin e Maurizio Cheula. Tra i tanti riconoscimenti, alcuni buoni in favore di attività di Macugnaga, colpite dall’ultima alluvione.

Estremamente soddisfatti gli organizzatori per la buona riuscita dell’evento, dopo una serie di problematiche che ne hanno messo in dubbio lo svolgimento. Tantissimi i complimenti ricevuti, sia al percorso, molto bello e ben segnalato, sia all’organizzazione in generale. Gran parte del merito va agli oltre 70 volontari che hanno garantito la sicurezza e la presenza sul percorso, gestito gli apprezzati ristori e il riuscitissimo polenta party, gestito le iscrizioni, la partenza e gli arrivi in piazza Mercato, oltre ai tanti fotografi disseminati sul percorso. Senza dimenticare i ragazzi del “Centro Sesamo” di Pallanzeno che hanno approntato i pacchi gara.

Parte del ricavato andrà all’Associazione Parkinsoniani del Vco e al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania per la costruzione di una scuola materna a Soddo, nel sud dell’Etiopia.