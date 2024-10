Buone prestazioni degli atleti ossolani alla Alp Orienteering Cup

Alla due giorni dell'Alp orienteering Cup, valevole come campionato italiano sprint e sprint relay, buone prestazioni per alcuni atleti Ossolani che si cimentano nello sport dell'orientamento, da diversi anni, su mappe di centro storico e bosco.

In queste due giornate (5-6 ottobre) gli atleti da tutti Italia hanno dovuto gareggiare su tratte molto tecniche. Grande presenza di scale e sali scendi che hanno reso il percorso molto faticoso.

Il sabato, a Lanzada (SO), la gara era valevole come campionato italiano sprint: in categoria W10 Donati Alessandra, alla sua prima gara ufficiale, si piazza all' ottavo posto, in categoria W12 Donati Silvia arriva ottava. Nei master un discreto 16° posto per Lorenzo Bellò in categoria M35 e ottavo posto in categoria M70 per Lino Bellò.

La domenica, questa volta nel paese di Caspoggio (SO), la staffetta Open composta dai tre Bellò (Federica, del Cral Gtt di Torino, Lino e Lorenzo) si piazzano al 7° posto nella categoria Open.

Mentre per le giovani sorelle Donati un onorevole 11° posto in W10 e un buon 8° posto in M13 con tratta solitaria.

Per informazioni: www.fiso.it