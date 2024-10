La Fabbrica ospita uno spettacolo a sostegno del Centro Aiuti per l'Etiopia

Nella serata di domani, venerdì 11 ottobre, alle 21.00, il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita “Il Ventaglio”, la commedia di Carlo Goldoni portata in scena dalla compagnia Teatro 4. Lo spettacolo ha uno scopo benefico: l’intero ricavato della serata sarà infatti devoluto al Centro Aiuti per l’Etiopia per la costruzione di una scuola.

La compagnia Teatro 4, composta da attori professionisti e semi-professionisti della città e provincia di Verbania, salirà sul palco per sostenere ancora una volta le iniziative umanitarie del Centro Aiuti per l’Etiopia, confermando il proprio impegno verso cause di valore. “Il Ventaglio”, una delle opere più brillanti di Goldoni, offrirà al pubblico una serata di divertimento e riflessione, tra gli intrighi e gli intrecci comici tipici del grande drammaturgo veneziano.