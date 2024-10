Divisione regionale 1, la Cestistica cerca riscatto con il Borgoticino

Ancora in trasferta la Cestistica nella seconda giornata della Divisione Regionale 1. I granata domani sera, 11 ottobre, saranno ospiti di Borgoticino, squadra che lo scorso anno ha sfiorato la promozione in C e che è ripartita con le stesse ambizioni, guidata da coach Riccardo Brivio. Dopo la netta sconfitta all'esordio a Rivarolo, Maestrone e compagni vanno a caccia di una rivincita.

“Il calendario non è stato benevolo con noi, con due trasferte complicate nelle prime due giornate. Domenica abbiamo steccato, c'è poco da aggiungere: ora abbiamo le chances per ottenere l'immediato riscatto, anche se sarà durissima”, le parole del presidente Nicola Guerra.